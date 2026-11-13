Lang non brilla? Noano sì: per l'esterno azzurro sono già 4 i dischi d'oro
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Un successo che Lang ha celebrato sui social, proprio nei giorni delle tensioni con i tifosi azzurri, alimentandole con un'immagine dell'orecchio.
Non solo calcio per Noa Lang, che continua a coltivare con successo anche la sua carriera musicale. L'esterno del Napoli, conosciuto nel mondo del rap con il nome d'arte Noano, ha conquistato un nuovo importante riconoscimento: il brano "Ewa Safi", realizzato insieme al rapper olandese Lil' Kleine, ha ottenuto il disco d'oro nei Paesi Bassi.
Per Lang il quarto disco d'oro
Si tratta del quarto disco d'oro della sua carriera musicale, a conferma della popolarità raggiunta anche lontano dai campi di calcio. Un successo che Lang ha celebrato sui social, proprio nei giorni delle tensioni con i tifosi azzurri, alimentandole con l'immagine di un orecchio: gesto in linea con quello fatto durante Napoli-Lazio.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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