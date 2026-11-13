Olanda travolgente, 7-0 alla Grecia e Final 8 conquistate! Per Lang 16' nel finale

Olanda travolgente, 7-0 alla Grecia e Final 8 conquistate! Per Lang 16' nel finaleTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:36Notizie
di Pierpaolo Matrone
L'Olanda travolge la Grecia in Nations League e conquista la qualificazione alle Final 8. Noa Lang entra soltanto nel finale.
Serata trionfale per l'Olanda, che travolge la Grecia per 7-0 nella quinta giornata della Lega A di Nations League e conquista l'accesso alle Final 8. Protagonista assoluto Tijjani Reijnders, autore di una tripletta, mentre Timber mette a segno una doppietta. A completare il tabellino ci pensano Crysencio Summerville e Donyell Malen, entrambi a segno.

Olanda-Grecia, Lang entra al 74': solo 16 minuti per l'azzurro

Spazio soltanto nel finale per Noa Lang. L'esterno del Napoli, inizialmente escluso dall'undici titolare, è subentrato al 74' al posto di Summerville, disputando gli ultimi 16 minuti della sfida. Una breve apparizione per l'attaccante azzurro nella larga vittoria della nazionale olandese.