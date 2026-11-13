Olanda travolgente, 7-0 alla Grecia e Final 8 conquistate! Per Lang 16' nel finale

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Oggi alle 22:36 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

L'Olanda travolge la Grecia in Nations League e conquista la qualificazione alle Final 8. Noa Lang entra soltanto nel finale.