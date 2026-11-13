Troppa Germania e Milinkovic-Savic non basta alla Serbia: finisce 1-3 a Belgrado

Troppa Germania e Milinkovic-Savic non basta alla Serbia: finisce 1-3 a BelgradoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:51Notizie
di Pierpaolo Matrone
La Serbia cade in casa contro la Germania in Nations League. Il portiere del Napoli Milinkovic-Savic subisce tre reti, ma si distingue con tre interventi.
Serata complicata per Vanja Milinkovic-Savic, protagonista della sconfitta interna della Serbia per 3-1 contro la Germania in Nations League. I tedeschi si impongono grazie alle reti di Florian Wirtz e Brajan Gruda, oltre all'autogol di Babic. Proprio quest'ultimo realizza anche la rete della bandiera per la nazionale serba.

Milinkovic-Savic, tre gol incassati ma anche tre interventi decisivi

Partita impegnativa per il portiere del Napoli, chiamato più volte in causa dagli attaccanti tedeschi. Nonostante le tre reti subite, Milinkovic-Savic si è distinto con tre salvataggi importanti, evitando un passivo ancora più pesante per la Serbia. Una serata da dimenticare sul piano del risultato, ma con diversi interventi positivi per l'estremo difensore azzurro.