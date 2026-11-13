Trascinata da McGinn, la Scozia vince contro la Macedonia: McTominay e Gilmour protagonisti

La Scozia supera la Macedonia del Nord in Nations League grazie alla doppietta di McGinn. In campo anche i due centrocampisti del Napoli.

La Scozia conquista una vittoria importante nella quinta giornata della Lega B di Nations League, battendo per 2-1 la Macedonia del Nord. A decidere l'incontro è una doppietta di John McGinn, autore anche di una rete su calcio di rigore. Un successo che permette alla nazionale scozzese di mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff per la promozione in Lega A.

Scozia-Macedonia del Nord, McTominay sempre in campo: 76 minuti per Gilmour

Due calciatori del Napoli protagonisti della sfida. Scott McTominay è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, mentre Billy Gilmour, schierato titolare a centrocampo, è stato sostituito al 76' da Ryan Christie. Entrambi hanno dunque contribuito al successo della Scozia.