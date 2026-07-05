Prima pagina

Conferenza presentazione Allegri, Il Roma: "Il Teatro San Carlo per Max"

Conferenza presentazione Allegri, Il Roma: "Il Teatro San Carlo per Max"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri sarà presentato il 14 luglio prossimo al Teatro San Carlo di Napoli: ecco il titolo de Il Roma.

L'edizione odierna de Il Roma dedica spazio anche al calcio e ovviamente al Napoli in prima pagina: "Il Teatro San Carlo per Allegri. Il 14 luglio la presentazione di Max". Spazio poi anche alle prime amichevoli estive della nuova stagione, ormai già fissate per il ritiro di Dimaro: "A Dimaro test amichevoli con Arezzo e Carrarese".