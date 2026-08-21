Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Serie B, C e tante partite internazionali
In questo venerdì 21 agosto non mancano gli appuntamenti col calcio. Si gioca in Serie B, Serie C e sono tantissimi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
18.00 Al Riyadh-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.00 Preussen Munster-Karlsruher (Coppa di Germania) - COMO TV
18.00 St. Tonis-Eintracht Francoforte (Coppa di Germania) - COMO TV
18.00 Waldhof Mannheim-Kaiserslautern (Coppa di Germania) - COMO TV
20.00 Al Qadsiah-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Vicenza-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Parma-Inter (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Inverness-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV
20.45 Standard Liegi-La Louviere (Campionato belga) - DAZN
20.45 Hansa Rostock-Stoccarda (Coppa di Germania) - COMO TV
21.00 Arsenal-Coventry (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Betis-Real Sociedad (Liga) - DAZN
21.00 Bari-Cavese (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Union Brescia-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)e NOW
21.00 Vado-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Potenza-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Giugliano-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Alcione-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)e NOW
Serie A Enilive 2026-2027
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