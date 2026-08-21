Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Serie B, C e tante partite internazionali

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Serie B, C e tante partite internazionaliTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 21 agosto non mancano gli appuntamenti col calcio. Si gioca in Serie B, Serie C e sono tantissimi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

18.00 Al Riyadh-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.00 Preussen Munster-Karlsruher (Coppa di Germania) - COMO TV

18.00 St. Tonis-Eintracht Francoforte (Coppa di Germania) - COMO TV

18.00 Waldhof Mannheim-Kaiserslautern (Coppa di Germania) - COMO TV

20.00 Al Qadsiah-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Vicenza-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Parma-Inter (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Inverness-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV

20.45 Standard Liegi-La Louviere (Campionato belga) - DAZN

20.45 Hansa Rostock-Stoccarda (Coppa di Germania) - COMO TV

21.00 Arsenal-Coventry (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Betis-Real Sociedad (Liga) - DAZN

21.00 Bari-Cavese (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Union Brescia-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)e NOW

21.00 Vado-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Potenza-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Giugliano-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Alcione-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)e NOW