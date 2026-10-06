Di Lorenzo rischia il posto in Nazionale? Due giovanissimi sono il futuro dell'Italia

Tra gli spunti lasciati in eredità da questa infinita sosta per le nazionali, guardando a quanto offerto dall'Italia di Roberto Mancini 2.0, la rivelazione assoluta è stata probabilmente Kayode. L'esterno ha fornito una prestazione di altissimo livello, segnando un gol e firmando un assist nella notte del suo esordio in azzurro. Ha acceso su di sé i riflettori anche grazie a una dote senza eguali nell'attuale panorama calcistico: saper rilanciare il pallone con le mani a decine di metri di distanza. Kayode si è diviso quasi equamente il posto con Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo rischia il posto? Palestra in rampa di lancio

In realtà, l'ex Fiorentina, oggi al Brentford, ha persino trovato leggermente più spazio del collega in termini di minutaggio. Un dato significativo che sembra suggerire, per alcuni in modo molto concreto, un'inversione di tendenza nelle gerarchie della fascia destra della Nazionale. Dire che Di Lorenzo rischi il posto può suonare come un'affermazione forte, ma potrebbe non essere così lontana dalla realtà. Va ricordato, infatti, che è sulla strada del rientro anche Marco Palestra, uno dei pochi a salvarsi nella tragica spedizione in Bosnia. Considerando l'età e il contesto, non è affatto utopistico pensare che possa presto cercare di inserirsi, soprattutto se la sua avventura al Chelsea dovesse mostrare qualcosa oltre all'inizio. Lo si legge su Tmw.