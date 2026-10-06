Futuro Conte: solo due squadre italiane oggi possono sognarlo
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Il Mattino legge tra le righe dell'intervista rilasciata da Antonio Conte, ex tecnico del Napoli, a The Athletic, e prova a individuare i club che, per caratteristiche, potrebbero avvicinarsi all'allenatore in una prospettiva futura. Secondo il quotidiano, il messaggio lanciato dal tecnico era diretto con ogni probabilità al Manchester United, ma anche alla sua ex squadra, il Chelsea.
In Italia sognano solo Juve e Milan
Per quanto riguarda il nostro campionato, il giornale è netto: "Solo i tifosi di Juve e Milan possono sognare". Nel panorama italiano, dunque, sarebbero soltanto i due club a poter coltivare la speranza di un ritorno di Conte in panchina.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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