Vergara sui social: "Questa maglia ti dà sempre un'immensa gioia"

Ancora una gioia, e stavolta immensa, per Vergara. Il centrocampista azzurro ha affidato a Instagram le sue emozioni all'indomani della sfida contro la Turchia, in cui ieri è sceso in campo dal primo minuto con la maglia della Nazionale. Un traguardo importante, vissuto con grande orgoglio e raccontato dal giocatore con parole semplici ma sentite.

"L'orgoglio che ti dà questa maglia"

Nel suo post, Vergara ha scritto: "Un'altra, immensa, gioia condita dall'orgoglio che ti dà questa maglia ogni volta che la indossi". Un messaggio che racconta il legame con l'azzurro e la consapevolezza di aver vissuto una serata speciale. Dopo le prime convocazioni, per il giovane del Napoli è arrivata dunque la fiducia del ct Mancini, che lo ha schierato dall'inizio nel successo sulla Turchia.