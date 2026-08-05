Ufficiale Il Foggia ingaggia Marfella: l'ex portiere del Napoli firma fino al 2027

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Marfella riparte dal Foggia: l'ex Napoli e Bari firma un contratto biennale.

Il Foggia mette a segno un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione di Serie C. Il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Davide Marfella, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con il Bari. L'estremo difensore ex Napoli torna così in Puglia, dove ritroverà da avversario proprio il club biancorosso nel prossimo campionato.

Il comunicato del Foggia e le prime parole di Marfella

Il club rossonero ha annunciato l'operazione con una nota ufficiale: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Marfella, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2027. Portiere, nato a Pozzuoli il 15 settembre 1999, Marfella cresce nel settore giovanile del Napoli, compiendo l’intero percorso fino alla formazione Primavera. Muove i primi passi tra i grandi con la maglia del Vis Pesaro prima e del Bari poi, conquistando da protagonista due promozioni dalla Serie D alla Serie C e collezionando oltre 70 presenze complessive da titolare nei campionati dilettantistici. Torna successivamente al Napoli, dove debutta in Serie A, per poi proseguire la sua carriera professionistica vestendo le maglie di Casertana e Bari. In carriera vanta complessivamente oltre 100 presenze tra i professionisti e i settori giovanili nazionali."

Ai canali ufficiali del Foggia, Marfella ha poi dichiarato: "Se ti chiama il Foggia, l’unica risposta possibile è accettare subito. Ho tanta voglia di iniziare e di ripagare la fiducia della società e dei tifosi sul campo."