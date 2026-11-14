Nations League: Hojlund-show, Polonia ko, la Svezia batte la Bosnia. Tutti i risultati
Si chiudono altre cinque sfide della Nations League, tutte valide per la quinta giornata della Lega B. L'Austria supera 1-0 l'Irlanda grazie alla rete di Kalajdzic, mentre l'Irlanda del Nord batte con lo stesso risultato l'Ucraina, decisivo il gol di Devlin. Successo anche per la Romania, che si impone 2-1 contro la Polonia con le reti di Cicaldau e Man, prima della risposta di Regula. Partita ricca di emozioni tra Svezia e Bosnia-Erzegovina: gli scandinavi vincono 3-2 dopo essersi portati sul triplo vantaggio con Svensson e la doppietta di Gyokeres, resistendo alla rimonta firmata da Gigovic e Kolasinac. In Lega A, infine, la Danimarca travolge 4-1 il Portogallo, trascinata dalla doppietta dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, con Hojbjerg e Andersen a completare il tabellino.
Nations League, i risultati di sabato 14 novembre
Kosovo-Israele 0-0
Norvegia-Galles 3-1
Georgia-Ungheria 0-2
Portogallo-Danimarca 0-4
Austria-Irlanda 1-0
Irlanda del Nord-Ucraina 1-0
Romania-Polonia 2-1
Svezia-Bosnia-Erzegovina 3-2
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