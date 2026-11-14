Nations League: Hojlund-show, Polonia ko, la Svezia batte la Bosnia. Tutti i risultati

Cinque partite di Nations League nella serata di sabato 14 novembre: l'Austria batte l'Irlanda, successi anche per Irlanda del Nord, Romania e Svezia.

Si chiudono altre cinque sfide della Nations League, tutte valide per la quinta giornata della Lega B. L'Austria supera 1-0 l'Irlanda grazie alla rete di Kalajdzic, mentre l'Irlanda del Nord batte con lo stesso risultato l'Ucraina, decisivo il gol di Devlin. Successo anche per la Romania, che si impone 2-1 contro la Polonia con le reti di Cicaldau e Man, prima della risposta di Regula. Partita ricca di emozioni tra Svezia e Bosnia-Erzegovina: gli scandinavi vincono 3-2 dopo essersi portati sul triplo vantaggio con Svensson e la doppietta di Gyokeres, resistendo alla rimonta firmata da Gigovic e Kolasinac. In Lega A, infine, la Danimarca travolge 4-1 il Portogallo, trascinata dalla doppietta dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, con Hojbjerg e Andersen a completare il tabellino.

Nations League, i risultati di sabato 14 novembre

Kosovo-Israele 0-0

Norvegia-Galles 3-1

Georgia-Ungheria 0-2

Portogallo-Danimarca 0-4

Austria-Irlanda 1-0

Irlanda del Nord-Ucraina 1-0

Romania-Polonia 2-1

Svezia-Bosnia-Erzegovina 3-2