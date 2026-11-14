Danimarca a valanga sul Portogallo! Hojlund trascinatore: finisce 1-4

La Danimarca travolge il Portogallo 4-0 con una doppietta di Hojlund. L'attaccante del Napoli raggiunge cinque gol in Nations League

Danimarca a valanga sul Portogallo, con Rasmus Hojlund assoluto protagonista della serata. La Nazionale danese vince 4-1 in trasferta nella quinta giornata di Nations League, trascinata dalla doppietta dell'attaccante del Napoli. A sbloccare il risultato è Hojbjerg al 43', trasformando un calcio di rigore conquistato proprio da Hojlund. Nella ripresa il centravanti azzurro si scatena: al 50' sfrutta il cross Damsgaard e batte Diogo Costa con un sinistro al volo. Sette minuti più tardi arriva la doppietta: Hojlund riceve ai venti metri, punta Renato Veiga, rientra sul destro e trova il palo lontano con una conclusione imprendibile. Al 75' Andersen cala il poker, inutile ai fini del risultato la marcatura di Bernardo Silva nel recupero. Numeri impressionanti per l'attaccante del Napoli, che raggiunge 5 gol in 5 partite di Nations League, con 414 minuti complessivi giocati: una media di 1,09 reti ogni 90 minuti, vale a dire un gol ogni 83 minuti.

Nations League Lega A, la classifica del Gruppo 4

1 - Portogallo 12 punti in 5 partite giocate, 10 gol fatti e 8 gol subiti

2 - Danimarca 9 punti in 5 partite giocate, 11 gol fatti e 8 gol subiti

3 - Norvegia 6 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 9 gol subiti

4 - Galles 3 punti in 5 partite giocate, 3 gol fatti e 8 gol subiti