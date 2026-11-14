Ancelotti nel mirino delle critiche in Brasile, l'attacco di Romario: "Non sei all'altezza!"

Romario attacca duramente Carlo Ancelotti dopo il ko del Brasile contro il Giappone e chiede l'esonero del ct, nel mirino delle critiche dopo il Mondiale

Non si placano le polemiche attorno a Carlo Ancelotti dopo la sconfitta per 3-2 del Brasile contro il Giappone. Il tecnico italiano, espulso per le proteste successive al gol decisivo di Sakamoto, è finito nuovamente nel mirino delle critiche. La Seleção sta attraversando un periodo particolarmente complicato, segnato anche dalla deludente eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale della scorsa estate contro la Norvegia. Ad attaccare duramente l'ex allenatore di Napoli e Real Madrid è stato Romario, leggenda del calcio brasiliano e campione del mondo nel 1994, che ha chiesto apertamente il suo esonero.

Ancelotti nel mirino delle critiche in Brasile, l'attacco di Romario: "Non sei all'altezza!"

"Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la Nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all'altezza. Non ne possiamo più!", ha dichiarato Romario, rivolgendosi direttamente all'allenatore italiano.

L'ex attaccante ha poi chiamato in causa anche Samir Xaud, presidente della Federazione brasiliana, chiedendogli di intervenire: "Samir, sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. Ma è arrivato il momento di dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione. Manda via Ancelotti! Non si può scherzare con la maglia della Seleção. Non possiamo correre il rischio di buttare via un altro Mondiale. Il momento di agire è adesso".

Romario ha infine contestato la capacità dell'ex tecnico del Real Madrid di adattarsi alle esigenze del calcio internazionale: "Nel calcio a volte le cose non scattano. Con Ancelotti, decisamente, non è successo. Non ha capito le dinamiche del lavoro con una Nazionale e, soprattutto, non ha capito che cosa siano il calcio brasiliano e la maglia verdeoro. È arrivato da tempo il momento di cambiare. Addio!".