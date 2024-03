Calzona e la missione risalita: vuole la terza vittoria di fila mai raggiunta in stagione

Francesco Calzona in appena 18 giorni ha risvegliato il Napoli da ogni punto di vista e s'è già costruito un'occasione importante

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona in appena 18 giorni ha risvegliato il Napoli da ogni punto di vista e s'è già costruito un'occasione importante. Il Napoli quest'oggi infatti riceve l'ostico Torino di Juric e l'obiettivo è la terza vittoria di fila mai centrata in questa stagione da Garcia (e Mazzarri non ne ha messe in fila neanche due) che potrebbe significare tanto anche in termini di classifica considerando i tanti scontri diretti nell'alta classifica. La squadra di Calzona del resto ha un solo risultato se vuole provare a rientrare nella corsa anche per il quinto posto (che dopo i risultati di oggi quasi certamente porterà alla Champions League) e ne è consapevole il Maradona che viaggia verso un altro pienone dopo quello con la Juventus.

Avversario sempre ostico

Tra il Napoli ed un altro balzo in classifica c'è però un avversario tutt'altro che morbido: il Torino di Juric, tecnico ostico e scomodo per il Napoli anche nelle sue precedenti avventure, capace all'andata di vincere agevolmente contro l'inguardabile Napoli di Mazzarri. La quarta miglior difesa oltre ad un'aggressività ed una tipologia di gioco sull'uomo per tanti duelli a tutto campo che spesso hanno messo in difficoltà gli azzurri dal punto di vista fisico. Aumentare la velocità del palleggio sarà la chiave per non entrare nei duelli fisici del Torino, strutturato per questa filosofia tattica, con la possibilità in caso di emergenza di rifugiarsi nel lancio in profondità per Osimhen.

Le scelte di Calzona

Non dovrebbero esserci particolari ragionamenti sul Barcellona, ma lo staff neanche si prenderà rischi affrettando alcuni recuperi. Oltre a Cajuste e Ngonge non dovrebbe esserci infatti neanche Rrahmani. Possibile a questo punto l'impiego di Ostigard al fianco di Juan Jesus con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. In mediana con Lobotka e Anguissa dovrebbe toccare a Zielinski, che resterà fuori a Barcellona ed anche per far rifiatare Traoré non ancora al top per tanti impegni ravvicinati. Nel tridente inamovibili Kvaratskhelia ed Osimhen, così come probabilmente Politano nonostante il gol vittoria di Raspadori che Calzona sta schierando talvolta a destra.

e. Il Napoli quest'oggi infatti riceve l'ostico Torino di Juric e l'obiettivo è la terza vittoria di fila mai centrata in questa stagione da Garcia (e Mazzarri non ne ha messe in fila neanche due) che potrebbe significare tanto anche in termini di classifica considerando i tanti scontri diretti nell'alta classifica. La squadra di Calzona del resto ha un solo risultato se vuole provare a rientrare nella corsa anche per il quinto posto (che dopo i risultati di oggi quasi certamente porterà alla Champions League) e ne è consapevole il Maradona che viaggia verso un altro pienone dopo quello con la Juventus.

Avversario sempre ostico

Tra il Napoli ed un altro balzo in classifica c'è però un avversario tutt'altro che morbido: il Torino di Juric, tecnico ostico e scomodo per il Napoli anche nelle sue precedenti avventure, capace all'andata di vincere agevolmente contro l'inguardabile Napoli di Mazzarri. La quarta miglior difesa oltre ad un'aggressività ed una tipologia di gioco sull'uomo per tanti duelli a tutto campo che spesso hanno messo in difficoltà gli azzurri dal punto di vista fisico. Aumentare la velocità del palleggio sarà la chiave per non entrare nei duelli fisici del Torino, strutturato per questa filosofia tattica, con la possibilità in caso di emergenza di rifugiarsi nel lancio in profondità per Osimhen.

Le scelte di Calzona

Non dovrebbero esserci particolari ragionamenti sul Barcellona, ma lo staff neanche si prenderà rischi affrettando alcuni recuperi. Oltre a Cajuste e Ngonge non dovrebbe esserci infatti neanche Rrahmani. Possibile a questo punto l'impiego di Ostigard al fianco di Juan Jesus con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. In mediana con Lobotka e Anguissa dovrebbe toccare a Zielinski, che resterà fuori a Barcellona ed anche per far rifiatare Traoré non ancora al top per tanti impegni ravvicinati. Nel tridente inamovibili Kvaratskhelia ed Osimhen, così come probabilmente Politano nonostante il gol vittoria di Raspadori che Calzona sta schierando talvolta a destra.