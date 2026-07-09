Panchina Italia, Conte resta il favorito: possibili contatti nelle prossime ore

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L'attuale allenatore salentino resta il candidato principale per guidare l'Italia, nonostante sul tavolo abbia anche una ricca proposta dell'Al-Ittihad.

La FIGC si prepara a ridisegnare il futuro della Nazionale italiana. Le prossime ore potrebbero essere decisive per definire il nuovo assetto dirigenziale e tecnico, con Giovanni Malagò al lavoro per completare la nuova struttura federale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il primo tassello riguarda il ruolo di direttore tecnico, per il quale il presidente federale avrebbe già individuato il profilo ideale. "Il nuovo presidente federale, Giovanni Malagò, ha da tempo individuato in Paolo Maldini la persona giusta per questo incarico. L'ex Milan, che dovrebbe ricoprire anche il ruolo di presidente del Club Italia, finora non ha sciolto le riserve, ma in FIGC c'è una certa fiducia che ciò possa avvenire", si legge in un pezzo di Tuttomercatoweb.

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Qualora Maldini accettasse l'incarico, sarebbe proprio lui, insieme a Malagò, a partecipare alla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Per la panchina azzurra, intanto, continua a esserci un nome in pole position. "Il nome forte resta quello di Antonio Conte, che nelle prossime ore potrebbe avere dei contatti diretti con i vertici federali", scrive Tuttomercatoweb. L'attuale allenatore salentino resta il candidato principale per guidare l'Italia, nonostante sul tavolo abbia anche una ricca proposta dell'Al-Ittihad. Al momento, la Federazione lo considera il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo.