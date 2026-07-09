Campagna abbonamenti, UANM critica la vendita solo online: "Scelta che penalizza"

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UANM critica il Napoli: vendita online degli abbonamenti penalizza tifosi e biglietterie fisiche.

L'Unione Azzurra Nel Mondo (UANM) ha espresso il proprio disappunto nei confronti della decisione della SSC Napoli di riservare il rinnovo degli abbonamenti esclusivamente al canale di vendita online, escludendo del tutto le tradizionali biglietterie fisiche. Secondo l'associazione, questa scelta penalizza i professionisti che, negli anni, hanno rappresentato un punto di riferimento per il club e per migliaia di tifosi, garantendo con competenza e disponibilità un servizio essenziale nella gestione dei titoli di accesso allo stadio.

Il Comunicato ufficiale

"UANM esprime il proprio profondo disappunto per la decisione adottata dalla SSC Napoli di affidare il rinnovo degli abbonamenti esclusivamente al canale di vendita online, escludendo completamente le tradizionali biglietterie fisiche. Riteniamo che questa scelta penalizzi ingiustamente professionisti che, con competenza, disponibilità e dedizione, hanno rappresentato per anni un punto di riferimento fondamentale per la società e per migliaia di tifosi nella gestione dei titoli di accesso allo stadio.

Allo stesso tempo, tale decisione priva i sostenitori della libertà di scegliere il canale di acquisto più adatto alle proprie esigenze, costringendoli a utilizzare esclusivamente una piattaforma online e a sostenere commissioni di servizio che incidono ulteriormente sul costo dell’abbonamento. Il nostro intervento non vuole essere una contrapposizione, ma un invito al dialogo, nell’interesse dei tifosi e di tutti gli operatori che, negli anni, hanno contribuito con professionalità alla crescita e all’organizzazione del servizio di biglietteria.