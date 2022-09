Caos biglietti per Ajax-Napoli, tifosi delusi: l'accaduto all’esterno del Maradona

Giornata di grossi disagi per i tifosi che hanno cercato di accaparrarsi un tagliano per Ajax-Napoli.

Giornata di grossi disagi per i tifosi che hanno cercato di accaparrarsi un tagliano per Ajax-Napoli, sfida di Champions League in programma alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam martedì 4 ottobre. Tantissimi tifosi azzurri si sono recati all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona per tentare di aggiudicarsi uno dei 2.600 tagliandi messi in vendita per la trasferta olandese. Dopo un'interminabile fila dovuta anche all'apertura di soli due botteghini e sotto una fastidiosa pioggia, tanti tifosi rimasti a bocca asciutta, ovviamente, non l’hanno presa bene.

"Non c'erano computer, le ragazze ai botteghini dovevano trascrivere a uno a uno i dati anagrafici e poi spillare i documenti, nessuno dei due botteghini era dotato di una fotocopiatrice o di stampante. Persone che hanno preso permessi al lavoro e domani perderanno un'altra giornata con il rischio di restare senza biglietto. Io sono riuscito a ritirarne uno su due, sono uscito, sono andato a fare l'ennesima fotocopia inutile e al ritorno ho trovato i cancelli sbarrati. Alla fine siamo stati allontanati dalla polizia".

