Capito perché sarebbe stato meglio giocarla subito?

Dribblando l'emergenza, che non si può ovviamente ignorare, parliamo di calcio tornando ad una settimana fa: giovedì scorso era in programma Napoli-Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si ripartiva dall'1-0 di San Siro con gol di Fabian Ruiz. Un piede e mezzo in finale, per il Napoli, prima del rinvio per motivi già noti. La domanda ricorrente di quei giorni era la seguente: è stato un bene oppure no rinviare la partita? Visioni contrastanti, messaggi differenti, oggi una risposta che sembra scontata ma anche unica: assolutamente no.

L'Inter che perde con la Juve ha confermato di attraversare un momento decisamente negativo. Una squadra che sembra spenta, scarica, stanca, poco brillante e dunque raramente pericolosa. Non ci sarà mai controprova ma è assai probabile che, pensando anche alla Juventus, l'Inter avrebbe sofferto anche al San Paolo l'ottimo momento del Napoli. Costretta a rincorrere, a vincerla a tutti i costi, qualcosa avrebbe concesso e in contropiede gli azzurri sanno come colpire. Ma sono solo supposizioni, queste, dato che la partita non si è ancora giocata. Chissà quando verrà recuperata. Ma soprattutto: chissà come starà il Napoli e come l'Inter, che oggi è distante da quella che sembrava potesse contendere lo scudetto alla Juventus.