Carichi di lavoro pesanti: Gattuso non risparmia i 10 azzurri rimasti e ha un osservato speciale

Sono stati due giorni molto pesanti per i dieci azzurri rimasti a Castel Volturno poiché non convocati dalle nazionali. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, tra ieri e oggi sono stati fatti dei carichi pesanti, al punto che all'uscita dal centro tecnico qualcuno si trascinava. Rino Gattuso, inoltre, non si risparmia e chiede grande intensità anche in queste sedute per pochi intimi. L'osservato speciale del tecnico calabrese è stato Tiemoué Bakayoko, sul quale s'è concentrato molto. "Vai Baka, spingi spingi", si è sentito più volte dall'esterno del Training Center.