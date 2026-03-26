Caso Lukaku, Ansa: "Ha scelto di curarsi ad Anversa, malumore dal club"
(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Romelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per allenarsi con il Napoli, ma invece è rimasto in Belgio. Una scelta che ha colto di sorpresa il club azzurro che lo attendeva. Lukaku era partito per il Belgio rispondendo alla convocazione della nazionale per i due match contro Usa e Messico, ma poi era stato annunciato dal club azzurro che avrebbe lasciato il ritiro per tornare a Napoli e migliorare la sua condizione fisica in vista dei match di campionato, a cominciare da quello col Milan. Ma l'attaccante è rimasto in patria facendo preparazione ad Anversa creando, si apprende, malumore nel club. (ANSA).
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