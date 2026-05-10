Ufficiale Il Barcellona si laurea campione di Spagna nel Clasico: 2-0 al Real e 29° titolo

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Il Barcellona è Campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. La squadra di Hansi Flick vince il titolo de LaLiga 2025/26 proprio nel Clasico contro gli acerrimi rivali del Real Madrid: le reti di Rashford e Ferran Torres regalano ai blaugrana una notte di grande festa al Camp Nou. Una squadra devastante che ha macinato gol e vittorie: 91 reti fatte in 35 gare, 91 punti collezionati e una vantaggio di +14 sui Blancos secondi in classifica.