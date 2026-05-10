Premier, Nottingham Forest virtualmente salvo: 15' per Lucca nel pari col Newcastle

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Nel finale della gara ha trovato spazio anche l'attaccante in prestito dal Napoli Lorenzo Lucca.

La 36ª giornata di Premier League continua a regalare emozioni e risultati importanti sia nella lotta salvezza sia nella corsa alle coppe europee. Il Nottingham Forest strappa un prezioso pareggio per 1-1 contro il Newcastle grazie a un gol all'88' di Anderson, avvicinandosi così in maniera decisiva alla permanenza in Premier League. La squadra resta ora in attesa del risultato tra West Ham e Arsenal: una mancata vittoria degli Hammers significherebbe salvezza matematica per il Forest. Nel finale della gara ha trovato spazio anche l'attaccante in prestito dal Napoli Lorenzo Lucca, entrato all’83’ al posto di Igor Jesus e protagonista negli ultimi minuti, compreso il lungo recupero.

Aston Villa frenato dal Burnley

Non arrivano invece buone notizie per l’Aston Villa, fermato sul pareggio dal Burnley, già matematicamente retrocesso. La squadra allenata da Unai Emery manca così un’occasione importante per blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League, lasciando ancora aperti alcuni scenari in classifica. La giornata conferma quindi quanto sia ancora combattuta sia la corsa europea sia quella per la salvezza nelle ultime settimane del campionato inglese.