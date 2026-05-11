Una sera a teatro per ADL: patron presente allo spettacolo di Gino Rivieccio

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Sorpresa ieri sera al Teatro Diana, con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis presente allo spettacolo dell'attore Gino Rivieccio, in scena al teatro Diana 'Una vacanza coi fiocchi'.

Il patron azzurro ha assistito alla serata tra applausi e curiosità dei presenti, concedendosi un momento di relax lontano dagli impegni calcistici in giorni particolarmente delicati per il futuro del Napoli tra campo, Champions e programmazione della prossima stagione.