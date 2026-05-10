Milan umiliato! Sotto 3-0 con l’Atalanta ed al 50’ San Siro si svuota!

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Milan umiliato! La squadra di Massimiliano Allegri sta perdendo 3-0 in casa contro l'Atalanta: dopo i gol di Ederson e Zappacosta nel primo tempo, Raspadori ha siglato il tris al minuto 50 e San Siro ha iniziato pian piano a svuotarsi. Dopo circa un'ora di accesa contestazione contro la società, i tifosi rossoneri hanno cominciato ad abbandonare l'impianto delusi dal risultato.