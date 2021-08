Castel di Sangro, il report del club: esercitazione tattica e partita a campo ridotto

Secondo giorno per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra si è allenata sul campo B iniziando la seduta con una fase dedicata al torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Contini ha svolto lavoro personalizzato in palestra mentre Palmiero ha svolto allenamento personalizzato in campo. Petagna, Luperto e Ghoulam hanno svolto lavoro in piscina.