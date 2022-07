Castel di Sangro, il report del club: palestra per Politano, intera seduta in gruppo per Kim

Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo dove ha svolto attivazione, esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Zanoli hanno svolto lavoro in gruppo. Politano ha svolto lavoro di scarico in palestra. Kim ha svolto l'intera seduta in gruppo.