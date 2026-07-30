Riqualificazione Maradona, via libera dal Comune: il 4 agosto la presentazione del progetto

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La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dello stadio. La documentazione sarà inviata a FIGC e UEFA entro la scadenza del 31 luglio.

Arriva un nuovo e importante passo verso la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Come riferisce Calcio e Finanza, la Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, il progetto composto da circa 500 elaborati, già licenziato dalla Conferenza dei Servizi. La documentazione sarà ora trasmessa a FIGC e UEFA, rispettando la scadenza del 31 luglio, nell'ambito della candidatura italiana agli Europei del 2032.

Riqualificazione Maradona, il progetto sarà presentato il 4 agosto

Secondo quanto riportato, il piano rappresenta il risultato di un percorso avviato con il Masterplan del 2025 e sviluppato attraverso il protocollo d'intesa siglato tra Regione Campania e Comune di Napoli nell'aprile 2026. La riqualificazione prevede interventi architettonici e ingegneristici che conserveranno l'identità storica dell'impianto, richiamando lo storico "Stadio del Sole". I lavori saranno finanziati dalla Regione con il cofinanziamento del Comune e saranno organizzati in modo da garantire sempre la piena utilizzabilità dello stadio per le gare del Napoli. Tutti i dettagli del progetto saranno illustrati martedì 4 agosto, alle 12:15, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, nel corso della presentazione ufficiale con il sindaco Manfredi e l'assessore Cosenza.