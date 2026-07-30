Foto Centenario SSC Napoli, striscione in città: "1905 il calcio a Napoli, 1926 il Calcio Napoli"

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"1905: il calcio a Napoli. 1926: il Calcio Napoli"

"1905: il calcio a Napoli. 1926: il Calcio Napoli". È lo striscione che da ore campeggia in diversi punti della città, anche nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta della Tangenziale, richiamando le origini del movimento calcistico partenopeo. Un messaggio che accompagna le celebrazioni per il centenario del club azzurro, in programma sabato, e che sottolinea una storia iniziata ben prima della nascita ufficiale del Napoli.

Le radici del calcio partenopeo oltre il 1926

Come aveva ricordato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, la tradizione calcistica napoletana affonda le proprie radici già nel 1905, molti anni prima della fondazione del club e dell'arrivo alla presidenza di Giorgio Ascarelli. Lo striscione vuole quindi celebrare non solo il secolo di vita del Calcio Napoli, ma anche un percorso più ampio, legato alla passione e alla cultura sportiva della città, che ha iniziato a svilupparsi oltre centoventi anni fa.