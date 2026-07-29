Ufficiale Ritiro Castel di Sangro, si parte domani: alle 10 l'inaugurazione dell'area museale

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Domani prenderà ufficialmente il via la seconda fase del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Alle ore 10, presso il palazzetto dello sport della località abruzzese, è prevista l'inaugurazione dell'area museale dedicata al club azzurro, un'iniziativa già proposta durante il ritiro di Dimaro e pensata per coinvolgere tifosi e appassionati attraverso un percorso dedicato alla storia e ai successi della società partenopea.

Napoli, nel pomeriggio la partenza per Castel di Sangro

La squadra raggiungerà Castel di Sangro nel pomeriggio, con l'arrivo in hotel previsto in serata. Il gruppo guidato da Allegri inizierà poi il lavoro sul campo nella mattinata di venerdì, quando è in programma il primo allenamento allo stadio Patini. Dopo la prima parte di preparazione svolta a Dimaro, gli azzurri proseguiranno così la marcia di avvicinamento alla nuova stagione, con una seconda fase di ritiro dedicata alla crescita della condizione fisica e all'assimilazione delle indicazioni tattiche dello staff tecnico.