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Dall’Osasuna all'Aris Salonicco: 3 amichevoli e Castel di Sangro, info biglietti e prezzi

Dall’Osasuna all'Aris Salonicco: 3 amichevoli e Castel di Sangro, info biglietti e prezzi
Oggi alle 19:10Notizie
di Fabio Tarantino

Queste le tre gare amichevoli del Napoli in Abruzzo. Bisognerà prenotarsi per accedere al Patini. Per acquistare i biglietti dei match questo il link utile per prenotarsi. Ecco le date:  

Mercoledì 5 agosto alle ore 18:30 Napoli-Osasuna presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Sabato 8 agosto alle ore 21:00 Napoli-Celta Vigo presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"

Mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 Napoli-Aris Salonicco presso lo "Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro"