Foto Lucca diventa papà! È nato il piccolo Leonardo: "Quant'è incredibile la vita"

vedi letture

Grande gioia per Lorenzo Lucca, diventato papà per la prima volta. L'annuncio è arrivato sui social dalla compagna Sofia.

Una splendida notizia illumina l'estate di Lorenzo Lucca. L'attaccante del Napoli è diventato papà per la prima volta: nella giornata di mercoledì 29 luglio è nato il piccolo Leonardo. Ad annunciare il lieto evento è stata la compagna Sofia, che ha condiviso sui social una tenera immagine accompagnata da poche ma emozionanti parole: "Leonardo Lucca. 29 luglio 2026. Quanto è incredibile la vita".

Lucca, fiocco azzurro

Per il centravanti azzurro si tratta di un momento speciale, che arriva mentre è impegnato con il Napoli nella preparazione estiva in vista della nuova stagione. La nascita del piccolo Leonardo rappresenta una gioia immensa per tutta la famiglia Lucca e non mancheranno gli auguri da parte del club, dei compagni di squadra e dei tifosi, pronti a condividere con l'attaccante questo giorno indimenticabile.