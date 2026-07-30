Centenario SSC Napoli, il gesto di De Bruyne: anticipa il rientro e parteciperà alla festa
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Kevin De Bruyne rientrerà a Napoli con qualche giorno di anticipo. Il centrocampista belga prenderà parte alla festa del Centenario
Kevin De Bruyne anticipa il suo rientro a Napoli. Il centrocampista belga, inizialmente atteso a Castel di Sangro il 5 agosto per raggiungere i compagni in ritiro, farà invece ritorno in città già il 1° agosto per partecipare a uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni del Centenario del club azzurro.
De Bruyne presente alla festa del Centenario
Il fuoriclasse belga - riferisce Sportmediaset - sarà infatti tra i protagonisti della festa organizzata dal Napoli in Piazza del Plebiscito, evento che aprirà ufficialmente le celebrazioni dedicate ai 100 anni di storia del club. La sua presenza rappresenta un motivo di grande entusiasmo per i tifosi azzurri, che avranno così l'occasione di rivedere il campione belga con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto.
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