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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Il Napoli continua a preparare il prossimo match contro la Lazio. A Castel Volturno la formazione di Antonio Conte si è allenata in mattinata.
Il Napoli continua a preparare il prossimo match contro la Lazio. A Castel Volturno la formazione di Antonio Conte si è allenata in mattinata. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito:
"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio, sabato alle 18:00 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".
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