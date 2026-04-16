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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Oggi alle 18:20Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli continua a preparare il prossimo match contro la Lazio. A Castel Volturno la formazione di Antonio Conte si è allenata in mattinata.

Il Napoli continua a preparare il prossimo match contro la Lazio. A Castel Volturno la formazione di Antonio Conte si è allenata in mattinata. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio, sabato alle 18:00 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".