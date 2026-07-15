I tre giocatori del Napoli citati da Allegri in conferenza stampa

vedi letture

Allegri elogia De Bruyne e conferma l’attesa per Hojlund

Nel corso dell’incontro con la stampa di ieri, Massimiliano Allegri ha affrontato diversi argomenti legati al mercato e ai protagonisti del Napoli. Tra i nomi citati dall’allenatore c’è stato quello di Kevin De Bruyne, definito senza esitazioni un calciatore “straordinario”, sottolineandone le qualità tecniche e la capacità di fare la differenza ad altissimi livelli. Allegri ha poi parlato anche di Rasmus Hojlund, confermando di averlo atteso anche ai tempi del Milan come possibile rinforzo per l’attacco.

Le risposte sul mercato e il riferimento a Lukaku

Nel corso della conferenza, Allegri ha inoltre risposto alle domande dei giornalisti su altri temi di mercato, soffermandosi anche su Romelu Lukaku.

4 giocatori da cui ripartire? Che opinione ha su Lukaku e De Bruyne?

"Ho imparato da un vecchio allenatore, fino a quando non vedo e alleno i giocatori dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. Me la porto dietro, da domani ci conosceremo, i valori sono importanti, loro arriveranno il 5 agosto, prima arriveranno McTominay e Lang, partiamo con chi è a disposizione per iniziare il lavoro".