Castel Volturno, il report del club: personalizzato in palestra per Politano e Ambrosino

Fonte: SSCNapoli

Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30.

Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto esercitazione tecnica ed esercitazione di possesso palla a campo ridotto. In chiusura partita a campo ridotto. Politano e Ambrosino hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Per Costanzo, Ounas e Zedadka lavoro individuale in campo.