Castel Volturno, il report del club: torneo a 4 squadre a campo ridotto

Fonte: SSC Napoli

Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Canter. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo, debutto stagionale allo Stadio Maradona, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione di possesso palla. A seguire, la squadra divisa in due gruppi è stata impegnata su situazioni su calci piazzati ed esercitazione tecniche con conclusione in porta. A chiusura di sessione torneo a quattro squadre a campo ridotto.