Castel Volturno, il report: partita a campo ridotto. Le ultime su Rrahmani

© foto di www.imagephotoagency.it

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center, con gli azzurri che preparano il match contro il Liverpool in programma domani ad Anfield per la sesta giornata di Champions League (ore 21).

Il sito ufficiale della SSC Napoli riporta queste informazioni della rifinita pre Liverpool: "La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello.

Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta con situazioni di gioco su palle inattive. Rrahmani ha fatto terapie e palestra".