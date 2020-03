Castel Volturno, il report: personalizzato per 5 azzurri, anche Elmas non in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con attivazione di gruppo. Successivamente lavoro tecnico ed esercitazioni di possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Lavoro personalizzato per Elmas. Malcuit si è allenato in campo e in palestra, Koulibaly ha lavorato in campo svolgendo parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Llorente, Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra.