Castel Volturno, oggi riprendono gli allenamenti: 8 azzurri assenti

Il Napoli riprende oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, in vista della sfida del 6 febbraio a Venezia. Assenti i tre azzurri convocati da Mancini per lo stage della Nazionale a Coverciano (Insigne, Di Lorenzo e Meret). Non ci saranno neanche Ospina e Lozano, impegnati nella qualificazioni ai Mondiali con Colombia e Messico; Anguissa e Koulibaly, che disputeranno sabato e domenica i quarti di finale di Coppa d'Africa, e Ounas, che sarà attentamente valutato con nuovi esami dallo staff medico del Napoli prima di tornare a disposizione di Spalletti.