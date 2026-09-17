Ufficiale Slovacchia, i convocati per la Nations League: la scelta su Lobotka

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Stanislav Lobotka torna tra i protagonisti della sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli è stato inserito nella lista dei convocati per i prossimi impegni ufficiali in Nations League, dove la selezione slovacca sarà chiamata ad affrontare la Moldavia e il Kazakistan. Le due sfide internazionali rappresentano un appuntamento cruciale per il cammino nel torneo UEFA, e la presenza del regista azzurro si conferma fondamentale nello scacchiere tattico per garantire qualità, ritmo e visione di gioco in mezzo al campo.

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