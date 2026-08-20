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Castel Volturno, squadra al lavoro in mattinata verso il Genoa: il report del club
Castel Volturno, il report del club di quest'oggi, giovedì 20 agosto
Il Napoli si avvicina alla gara d'esordio in campionato contro il Genoa, in programma sabato sera allo Stadio Marassi. Squadra anche questa mattina in campo molto presto agli ordini di Max Allegri e nessun problema da registrare, come comunica il Napoli con il solito report quotidiano diffuso sui propri canali:
Castel Volturno, il report del club di giovedì 20 agosto
"Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato sera contro il Genoa allo stadio Marassi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro tecnico-tattico e una partitina", questo quanto comunicato dal club partenopeo in merito alla sessione odierna.
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