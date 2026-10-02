Tris Belgio alla Turchia! De Bruyne show, segna anche Lukaku: Italia terza nel girone
Tutto facile per il Belgio, che supera nettamente la Turchia per 3-0 e conquista tre punti pesantissimi nel Gruppo 1 di Nations League. Grande protagonista della serata Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, mentre l'altra rete porta la firma di Romelu Lukaku. Il centrocampista del Napoli ha aperto le marcature dopo appena dieci minuti con una splendida azione personale, per poi concedere il bis con una conclusione da fuori area. Una serata speciale per De Bruyne, che proprio grazie alla prima rete contro la Turchia ha raggiunto il traguardo dei 200 gol in carriera.
Nations League, classifica Gruppo 1: Belgio secondo, Italia a quota 4
Il successo permette al Belgio di salire al secondo posto con 6 punti, a una sola lunghezza dalla Francia, capolista a quota 7 dopo l'1-1 contro l'Italia allo Stade de France. Gli Azzurri di Roberto Mancini occupano invece la terza posizione con 4 punti, restando in corsa per il secondo posto. Situazione sempre più complicata per la Turchia, ultima ancora ferma a zero punti. Dopo la terza sconfitta consecutiva, la posizione del commissario tecnico Vincenzo Montella diventa sempre più delicata.
CLASSIFICA GRUPPO 1
Francia – 7 punti
Belgio – 6 punti
Italia – 4 punti
Turchia – 0 punti
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro