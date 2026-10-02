Hojlund e Beukema, svolta tattica: Allegri studia nuove soluzioni

Ugolini analizza Beukema e Hojlund: Allegri cerca nuovi equilibri per valorizzare il difensore e avvicinare il danese alla porta.

Massimo Ugolini, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato alcuni dei temi principali che accompagneranno il Napoli alla ripresa del campionato. Il giornalista di Sky Sport si è soffermato soprattutto su Sam Beukema e Rasmus Hojlund, due giocatori sui quali il club ha investito e che potrebbero diventare ancora più importanti in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

Beukema nel Napoli, Ugolini: “Allegri deve trovare la sua collocazione”

Il primo nodo riguarda Beukema, ancora alla ricerca della posizione ideale all'interno del sistema azzurro. “È una soluzione che deve trovare la sua collocazione”, ha spiegato Ugolini, ricordando quanto il Napoli abbia puntato sul difensore e le qualità mostrate durante l'esperienza al Bologna. Molto dipenderà dalle scelte di Massimiliano Allegri e dalla possibilità di passare anche a una difesa a tre. Con nove partite in meno di un mese, la gestione delle energie diventerà inevitabilmente fondamentale, soprattutto per elementi come Rrahmani e Rafa Marin che hanno già accumulato un minutaggio importante. “Allegri deve trovare delle soluzioni che siano poi organiche alla tipologia di giocatore a disposizione”, ha sottolineato Ugolini. L'obiettivo sarà quindi costruire un assetto capace di valorizzare le caratteristiche dei singoli senza compromettere gli equilibri della squadra.

Hojlund, Ugolini: “Quando gioca più vicino alla porta ha tutti i numeri giusti”

Il discorso si è poi spostato su Hojlund, protagonista anche con la Nazionale danese. Ugolini ne ha evidenziato la personalità e, soprattutto, la capacità di essere decisivo quando viene servito nelle condizioni migliori. Secondo il giornalista, il Napoli dovrebbe evitare di costringere troppo spesso il danese a giocare spalle alla porta, cercando invece di avvicinarlo maggiormente all'area avversaria: “Quando ha la possibilità di giocare un pochino più pulito, meno spalle alla porta o comunque più vicino alla porta, ha tutti i numeri giusti per essere definito un grande attaccante”. In quest'ottica potrebbe diventare importante anche il sistema di gioco. Il possibile ritorno di Elmas e una maggiore libertà concessa a Kevin De Bruyne, alleggerendolo da alcuni compiti di copertura, potrebbero contribuire a creare condizioni più favorevoli per Hojlund.

Ugolini ha infine espresso fiducia nella capacità di Allegri di trovare il giusto equilibrio, ricordando quanto fatto in passato alla Juventus nella gestione di giocatori dalle caratteristiche differenti: “Allegri rappresenta una garanzia”.