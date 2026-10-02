Francia-Italia, debutto in Nazionale per Vergara: entra per un altro napoletano

Francia-Italia, debutto in Nazionale per Vergara: entra per un altro napoletano
Oggi alle 22:10Notizie
di Antonio Noto
Antonio Vergara debutta con l’Italia: Mancini lo manda in campo al 62’ contro la Francia schierandolo nel tridente offensivo.

Serata da ricordare per Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore nella sfida di Nations League contro la Francia allo Stade de France. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di lanciarlo nella ripresa, regalando al giovane talento azzurro la prima presenza con l’Italia in un palcoscenico di grande prestigio.

Vergara, esordio con l’Italia: entra al 62’ e gioca nel tridente

Vergara è entrato al 62’ al posto di Pio Esposito, con la Francia avanti 1-0 grazie allo splendido calcio di punizione realizzato da Michael Olise. L'ingresso del calciatore del Napoli ha comportato anche una modifica nell'assetto offensivo degli Azzurri. Vergara si è posizionato sulla sinistra del tridente, mentre Moise Kean è stato spostato al centro dell'attacco. Per Vergara arriva così un altro importante traguardo nel suo percorso di crescita: l'esordio con l'Italia maggiore contro la Francia, dopo essersi conquistato la fiducia di Mancini.