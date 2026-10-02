La Slovacchia pareggia con le Far Oer, Lobotka gioca 90 minuti: slovacchi primi
Termina in parità l’unica gara di Nations League C della serata. Isole Far Oer e Slovacchia chiudono sull’1-1, un risultato che consente agli ospiti di consolidare il primo posto nel girone con 7 punti, davanti alla Moldavia. La Slovacchia passa in vantaggio nel primo tempo grazie all’autorete di Vatnhamar, ma non riesce a chiudere la partita. Nella ripresa i padroni di casa trovano infatti il pareggio con Justinussen, conservando la propria imbattibilità nella competizione.
Lobotka, 90 minuti con la Slovacchia: la classifica del girone
Stanislav Lobotka resta in campo per l’intera partita, mettendo altri 90 minuti nelle gambe con la sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli non riesce però ad accompagnare la Slovacchia alla terza vittoria nel girone. Gli slovacchi restano comunque saldamente al comando con 7 punti, seguiti dalla Moldavia a quota 4. Terzo posto per le Isole Far Oer, che salgono a 3 e restano ancora imbattute dopo tre pareggi nelle prime tre partite. Chiude il Kazakistan con un punto.
Classifica
Slovacchia – 7 punti
Moldavia – 4 punti
Isole Far Oer – 3 punti
Kazakistan – 1 punto
Serie A Enilive 2026-2027
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