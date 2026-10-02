La Slovacchia pareggia con le Far Oer, Lobotka gioca 90 minuti: slovacchi primi

La Slovacchia pareggia con le Far Oer, Lobotka gioca 90 minuti: slovacchi primiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:01Notizie
di Antonio Noto
La Slovacchia pareggia 1-1 alle Far Oer e resta prima nel girone. Lobotka gioca tutti i 90 minuti.

Termina in parità l’unica gara di Nations League C della serata. Isole Far Oer e Slovacchia chiudono sull’1-1, un risultato che consente agli ospiti di consolidare il primo posto nel girone con 7 punti, davanti alla Moldavia. La Slovacchia passa in vantaggio nel primo tempo grazie all’autorete di Vatnhamar, ma non riesce a chiudere la partita. Nella ripresa i padroni di casa trovano infatti il pareggio con Justinussen, conservando la propria imbattibilità nella competizione.

Lobotka, 90 minuti con la Slovacchia: la classifica del girone

Stanislav Lobotka resta in campo per l’intera partita, mettendo altri 90 minuti nelle gambe con la sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli non riesce però ad accompagnare la Slovacchia alla terza vittoria nel girone. Gli slovacchi restano comunque saldamente al comando con 7 punti, seguiti dalla Moldavia a quota 4. Terzo posto per le Isole Far Oer, che salgono a 3 e restano ancora imbattute dopo tre pareggi nelle prime tre partite. Chiude il Kazakistan con un punto.

Classifica

Slovacchia – 7 punti
Moldavia – 4 punti
Isole Far Oer – 3 punti
Kazakistan – 1 punto