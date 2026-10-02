De Bruyne, giallo pesante e salterà la gara in Francia: rientro in anticipo?

De Bruyne ammonito per perdita di tempo contro la Turchia: sarà squalificato con la Francia e potrebbe rientrare prima a Napoli.

Serata da protagonista per Kevin De Bruyne con il Belgio, ma con una nota negativa nel finale. Il centrocampista del Napoli, autore di una doppietta nel netto 3-0 contro la Turchia, è stato ammonito all’80’ per perdita di tempo. Un cartellino pesante che gli costerà la squalifica nella prossima partita di Nations League contro la Francia. De Bruyne sarà dunque costretto a saltare il prossimo impegno della Nazionale belga e potrebbe a questo punto rientrare anticipatamente a Napoli. Una possibilità che consentirebbe a Massimiliano Allegri di riavere prima del previsto uno dei suoi uomini più importanti in vista della ripresa del campionato.

De Bruyne squalificato, possibile rientro anticipato a Napoli

Resta da capire quale decisione prenderà il Belgio sulla permanenza di De Bruyne nel ritiro. Non potendo essere utilizzato contro la Francia, il centrocampista potrebbe essere liberato in anticipo e fare ritorno al Training Center, ma servirà la decisione definitiva dello staff della Nazionale. Per Allegri sarebbe una buona notizia: De Bruyne avrebbe infatti la possibilità di recuperare dalle fatiche degli impegni internazionali e iniziare con qualche giorno di anticipo la preparazione per il ritorno in campo con il Napoli.