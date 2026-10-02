De Bruyne illumina il calcio europeo! Super-gol da fuori area: doppietta alla Turchia
Kevin De Bruyne continua a incantare con la maglia del Belgio. Dopo aver sbloccato la sfida contro la Turchia con una splendida azione personale, il centrocampista del Napoli ha trovato anche la doppietta personale, firmando un altro gol di grande qualità.
De Bruyne, doppietta contro la Turchia: prodezza da fuori area
Il secondo sigillo del fuoriclasse belga è arrivato al 59' con una conclusione da fuori area, che ha confermato ancora una volta le straordinarie qualità balistiche del numero 11 azzurro. Una serata da protagonista assoluto per De Bruyne, capace di trascinare la propria Nazionale con due reti. Una prestazione che assume un significato ancora più particolare considerando il traguardo raggiunto proprio con il primo gol della serata: quota 200 reti in carriera tra club e Nazionale. Con la doppietta contro la Turchia, il totale sale dunque ulteriormente.
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