De Bruyne da fenomeno! Tunnel e tiro: Belgio in vantaggio con la Turchia
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De Bruyne protagonista con il Belgio: tunnel a un avversario e gran gol contro la Turchia dopo appena dieci minuti.
Kevin De Bruyne si sblocca con la maglia del Belgio. Il numero 11 del Napoli è andato a segno dopo appena 10 minuti nella sfida di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella, realizzando una rete di pregevole fattura.
De Bruyne, gran gol in Belgio-Turchia: tunnel e tiro dal limite
L'azione del gol nasce da uno scambio con Lukébakio che permette a De Bruyne di involarsi verso la porta avversaria. Il fantasista belga supera poi un difensore con un tunnel e, arrivato al limite dell'area di rigore, conclude l'azione con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere turco. Un gol che conferma la qualità del centrocampista azzurro, protagonista immediatamente con la propria Nazionale dopo essere partito titolare nella sfida contro la Turchia.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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