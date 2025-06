Prima pagina Cds: "Napoli su Nunez. Lookman, c'è il Cholo. La nuova idea è Sancho"

iktor Gyökeres è l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Ne è convinto il Corriere dello Sport che apre così la sua prima pagina di oggi: "Gyökeres più facile. Lo Sporting spinge in direzione Juve: nessuno offre i 70 milioni messi sul tavolo dai bianconeri - si legge nel titolo principale -. Viktor è in parola con l'Arsenal ma il club portoghese ha rifiutato la prima proposta dei Gunners e ha già il sostituto: Romulo Cardoso".

Nel taglio alto si parla invece di Edin Dzeko e dell'accordo raggiunto con la Fiorentina: "Dzeko, gol vintage. Colpo Fiorentina, Edin torna in Serie A. Il centravanti, 39 anni, firma fino al 2026: ingaggio da 1,8 milioni più bonus. Opzione per la stagione successiva. E Commisso tiene aperta la pista Immobile". Di spalla ecco invece gli argomenti caldi in casa Inter ("Calha agita l'Inter. Post del papà: 'Spero tu possa andare al Galatasaray'"), Napoli ("Napoli forte su Nunez. Lookman, c'è il Cholo. La nuova idea è Sancho").