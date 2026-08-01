Centenario, delirio per ADL che taglia il nastro: parte la Processione, il percorso

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Napoli si è vestita a festa per celebrare i cento anni della SSC Napoli. All'orario simbolico delle 19:26 in Piazza Carità, luogo legato alle origini del club, il presidente Aurelio De Laurentiis - acclamato con tanti cori in suo onore - insieme ad Edo DL, Diego jr e Jana ha tagliato il nastro, dando ufficialmente il via alla lunga serata di celebrazioni insieme ai rintocchi di ben 100 chiese della città.

Da lì è partita la "Processione Azzurra", con il corteo che sta attraversando la città verso Piazza del Plebiscito, accompagnato da migliaia di tifosi. Le celebrazioni poi proseguiranno con "Napoli 100", l'evento centrale con una delegazione della squadra, Allegri, e le leggende del passato oltre al racconto della storia del club con attori e musicisti. Prima però la processione azzurra che attraverserà Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento per arrivare al Plebiscito.